Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geri dönüşebilen atıkları toplayarak ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geri dönüşebilen atıkları toplayarak ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Kentin farklı atık toplama noktalarından alınan kağıt, karton, metal, plastik, cam, bitkisel yağ, pil ve ilaç atıkları toplanarak uygun şekillerde işleniyor.

DAHA TEMİZ ÇEVRE DAHA TEMİZ BİR GEBZE İÇİN

Atıklardan dönüştürülebilir olanlar geri dönüşüm tesislerine gönderilirken dönüştürülemeyenler ise bertaraf edilmek üzere sevk ediliyor. Sürdürülebilir çevre anlayışıyla gelecek nesillere temiz bir kent bırakmayı hedefleyen Gebze Belediyesi; bu kapsamda Ağustos ayı içerisinde; 576 ton ambalaj atığı, 30 ton cam atığı, 38 ton tekstil atığı, 700 kilogram elektronik atık, 214 kilogram atık pil, 480 kilogram atık yağ ve 34 kilogram ilaç atığını toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.