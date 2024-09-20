Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Temizlik Günü etkinliğine katılan Gebzeli öğrenciler, etrafa gelişi güzel atılan çöpleri temizleyerek, daha temiz bir çevre daha temiz bir Gebze için farkındalık oluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Temizlik Günü etkinliğine katılan Gebzeli öğrenciler, etrafa gelişi güzel atılan çöpleri temizleyerek, daha temiz bir çevre daha temiz bir Gebze için farkındalık oluşturdular. Ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra etkinliğe Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve öğrenciler katıldı.

PAYDAŞLAR VE GEBZELİ ÖĞRENCİLER

Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Genç Tema Vakfı, Let’s Do It ve Hyundai paydaşlığında düzenlenen Hünkar Çayırı’ndaki etkinlik kapsamında Mesude İşman Ortaokulu, Kirazpınar Alparslan Ortaokulu ve Kirazpınar Ortaokulu’ndan 350 öğrenci farkındalık için bir araya geldi. Program kapsamında öğrenciler Hünkar Çayırı’nda çevre temizliği gerçekleştirdi. Programda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevremizi temizlemek için buradayız. Sevgili gençler; aslan yattığı yerden belli olur değil mi? Temizlediğimiz ortam hoş gözüküyor muydu? Elbette ki hayır.

ÖNCELİĞİMİZ ÇEVREYİ KİRLETMEMEK

Bu nedenle önceliğimiz çevremizi kirletmemek ve kirletenleri uyarmak. Bugün burada bulunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit duyarlılıklarından ötürü tüm paydaşları ve Gebzeli öğrencileri tebrik etti. Program, çocuk Zumbası, ikramlıkların dağıtımı ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.