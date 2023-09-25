Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya liseli öğrencilerle başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Yeni haftaya Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi’nde başlayan Başkan Büyükgöz öğrencilere bayrak töreninde eşlik etti. Öğrencilerle sohbet ederek onları dinleyen ve yeni dönem için başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Törende öğrencilere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz ‘Bugün burada yine bir pazartesi programında birlikteyiz bizlerin bazı hedefleri var. Dünyayla yarışmak Dünyada saygın bir millet saygın bir devlet olmak için mücadele ediyoruz. Bunların kahramanları ise tabi ki siz Teknofest kuşağı olacaksınız. Teknolojide yarış hızlandı burada da kahramanlar gerekiyor onlar da sizler olacaksınız aileler sizler için fedakarlıklar yapıyor onların beklentilerinin sonucu ise ahlaklı dürüst ve devletine milletine hayırlı evlat olması. Sizler zayıf olacağım kaygısıyla hareket ederseniz başarılı olamazsınız daima en başarılı ben olacağım diye hareket etmelisiniz. Başarılarınızı ise bir spor dalıyla bir sanat dalıyla taçlandırmalısınız. Bu duygularla yeni haftanızın yeni yılınızın başarılı olmasını diliyorum’ ifadelerini kullandı.