Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arapçeşme Mahallesi'nde, Arapçeşme Camii'nin hemen yanında açılan yeni çocuk parkını ziyaret etti. Burada, küçük çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, parkın çocuklar için sağladığı eğlenceli ve güvenli ortamı inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, parkta çocukların güvenle oynayabilmesi için çeşitli oyun alanları ve eğitici oyun gruplarının bulunduğunu belirterek, "Arapçeşme Mahallesi'ne kazandırdığımız bu yeni park, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarımız için oldukça önemli. Hem eğlenceli hem de güvenli bir ortamda vakit geçirebilecekleri bu alan, mahalle sakinlerimize değer katacak" dedi.

Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirirken keyifli bir deneyim yaşaması amacıyla tasarlanan park, salıncaklar, kaydıraklar ve çeşitli oyun gruplarından oluşuyor.

Parkın konumu hakkında da bilgi veren Başkan Büyükgöz, "Arapçeşme Camii'nin hemen yanındaki bu park, ailelerin camii ziyaretlerinden sonra çocuklarıyla vakit geçirebileceği güzel bir alan oluşturuyor. Hem dini hem de sosyal bir buluşma noktası olan bu alanı halkımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Arapçeşme Mahallesi sakinleri, çocukları için güvenli bir oyun alanının yaratılmasından dolayı Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Mahalleli, yeni parkın özellikle çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda ailelerin de keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunduğunu belirttiler.