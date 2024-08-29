Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnaflarını ziyaret etti, hayırlı işler diledi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Havuzlu Çarşı esnaflarını ziyaret etti.

Çarşıda dükkanları bulunan esnaflara konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye çalışmaları ve hayata geçirilecek projelere ilişkin esnafları bilgilendiren Başkan Büyükgöz, “Ticaret hayatının önemli parçası olan esnaf kardeşlerimizin görüşleri bizler için her zaman değerli. Halk Meclisi, halk günü toplantılarının yanı sıra esnaflarımızla da başlattığımız istişare buluşmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Gebze’mizdeki sorunları birlikte çözeceğiz ve kentimizi yine birlikte güzelleştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Büyükgöz, vatandaşların ve esnafların taleplerini de dinledi