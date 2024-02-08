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Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, ‘istişare’ ziyaretlerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında toplumun hemen hemen her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelerek, istişare ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti’nin milletin hizmetkarı ve sevdalısı bir büyük aile olduğunun altını çizen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, partiye gönül veren, çeşitli dönemlerde ve görevlerde katkı sunan AK Partili büyüklerin misafiri olduklarını belirterek, "Yaklaşan yerel seçimler öncesinde görüş ve önerilerini aldığımız, deneyimlerinden faydalandığımız kıymetli partililerimize misafirperverliklerinden ve katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki; AK Parti’mizin her mensubunun katkısı, çabaları ve emekleriyle Gebzeli hemşerilerimizin teveccühüyle 31 Mart yerel seçimlerde üstün başarıyla Gebze’mizin adını taçlandıracağız" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden istişare kurulu üyeleri, yerel seçimlerde Başkan Büyükgöz’e başarılar diledi.