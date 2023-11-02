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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.KOCAELİ (GFA) - Gebze'de Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Sultan Orhan Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde bulunan dükkanları dolaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Esnafların ve vatandaşların talep, görüş, önerilerini dinleyen Başkan Büyükgöz belediye hizmetlerine ilişkin de bilgilendirmede bulundu.