Gebze Belediyesi’nin düzenlediği “Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri”, 100 yazarın katılımıyla Gebze Kültür Merkezi’nde başladı. 23-25 Mayıs’ta devam edecek etkinlikte imza günleri ve söyleşiler kitapseverleri bekliyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri”, Gebze Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. 23-25 Mayıs tarihlerinde sürecek etkinlik, 11 yaşındaki genç yazardan 80 yaşında 53 kitap yazmış deneyimli isme kadar 100 yazarı okurlarla buluşturuyor.

Açılış törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Prof. Dr. Nurullah Genç, yazarlar ve öğrenciler katıldı. Soba, “İlk emri oku olan bir ümmetin evlatları olarak çok okumalıyız. Geleceğimiz için çalışıyoruz” dedi. Büyükgöz, “Medeniyetimiz yazı medeniyetidir. Her kelimenin bir özü vardır. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, çok çalışın” ifadelerini kullandı.

“KELİMENİN ESRARI” SÖYLEŞİSİ

Prof. Dr. Nurullah Genç, “Kelimenin Esrarı” konulu söyleşisinde, “Kelimelere dikkat etmeliyiz. Gıybet ve küfür yaygınlaştı. Sanat, tarih ve edebiyat öğrenmeliyiz ki ülkemiz güzelleşsin. Aksi halde çocuklarınızın küfürleriyle baş başa kalırsınız” uyarısında bulundu.

Etkinlikte çekilişle kitap seti kazanan bir okura hediyesini Büyükgöz ve Genç takdim etti. Kitapseverler, 3 gün boyunca imza günleri, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle Gebze Kültür Merkezi’nde buluşacak.