Gebze Sanayici Esnafı Çırak Eğitim Merkezi okullarının akıbetinden endişeli. Yolsuzluk soruşturması kayıtları engelledi. Sanayici esnafında 300 çırak mağdur.

Özden DEMİRCİ / KOCAELİ (İGFA) - Gebze Mesleki Eğitim Merkezinde geçmiş yıllarda gerçekleşen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerine eğitim veren tek okulun sanayici esnafı bu okuldan çırak eğitimi alamadığı için çaresiz.

MAĞDURİYETİMİZ NE OLACAK

Okuldaki yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle kayıtları durduran müfettişler yeni kayıtların açılmaması nedeniyle esnafın yetiştirdiği yaklaşık 300 çırağın mağduriyeti ve esnafın sorunu ne olacak diye endişelerinin acilen giderilmesini bekliyor.

“ÇIRAKLARI KAYIT DIŞI MI ÇALIŞTIRALIM ”

Tatlıkuyu sanayici esnaflarından Ömer Emiroğlu, “Yetiştirdikleri çırakları kayıt dışı çalıştırmak zorunda bırakıldıkları için sorumluları ve yetkilileri masalarında oturmaya değil, Çıraklık okulunu amacına uygun olarak hizmet vermesi için davet ediyorum dedi. Çeşitli iş kollarında bölgede hizmet veren sanayici esnafı iş yerlerinde iş hayatına kazandırmak için yetiştirdikleri yaklaşık 300 çırağın böylece kayıt dışı çalışmasına olanak sağlayan milli eğitim müdürü ve diğer sorumluları sorunu çözmeye davet ediyorum dedi.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANI, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEREDE”

“Ahlaklı zanaat öğrenen çırakların akıbeti ne olacak diye düşünen Tatlıkuyu sanayi esnaflarından Ömer Emiroğlu ( Frenci Ömer), “Önceki yılda yaşanan yolsuzluk nedeniyle müfettişler kayıt işlemini durdurmuş, eskiden okul buluyorduk çırak bulamıyorduk şimdi çırak buluyoruz eğitim alacak okul yok. Milli Eğitim Bakanı, İl Milli Eğitim Müdürü, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü ne iş yapıyor” dedi.