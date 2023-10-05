Kocaeli'de Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Mustafa Paşa Mahallesi’nde tespit edilen çöp biriktirilen ev belediye ekipleri tarafından temizlendi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Mustafa Paşa Mahallesi’nde tespit edilen çöp biriktirilen ev belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki bir evde çöp biriktirildiği ihbarı üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede Mustafapaşa Mahallesi’nde ikamet eden Ö.G. isimli şahsın sağlık problemleri olması dolayısıyla evinde çöp biriktirdiği ve evin yaşam koşullarına uygun olmadığı tespit edildi.

Zabıta ekiplerinin kontrolünde, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmasında evden 1 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev veteriner işleri müdürlüğü ekiplerince ilaçlanarak kullanıma uygun hale getirildi.