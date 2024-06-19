Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Gebze Resim Bölümü, yıl sonu sergisindeki eserleriyle büyük beğeni gördüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2023-2024 eğitim dönemi yıl sonu etkinliklerini tamamladı. Sergi, gösteri ve mezuniyet törenleri kapsamındaki etkinliklerde; Müzik, Bale, Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencileri aldıklarıeğitimlerini sergileme imkanı buldu. Bu yılki eğitim döneminin son yıl sonu öğrenci etkinliğini ise Gebze Resim Bölümü gerçekleştirdi. Sergideki eserler büyük beğeni görürken, eğitimin taçlandırdığı başarı tuvallere yansıdı.

EĞİTMENLER, AİLELER VE ÖĞRENCİLER KATILDI

Belediye Konservatuvarı Gebze Resim Bölümü’nün yıl sonu öğrenci sergisi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Fuayesi’nde açıldı. Açılışa, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi idarecisi Ufuk Eser, bölüm eğitmeni Çilem Coşkun Kesepara, konservatuvar eğitmenleri, öğrenciler, aileleri ve sanatseveler katıldı.

Sergide; bölümde eğitim alan 18 öğrencinin 30 yağlı boya ile 52 adet karakalem çalışması yer aldı. Gebze Resim Bölümü öğrencileri eğitimleri kapsamında teorik derslerle sürekli desteklendi. Bunun yanı sıra her ay düzenli olarak eğitmenleri tarafından sergi ve müzelere görütürelerk buradaki eserler üzerinde bilgi aldı. Tüm bu eğitimler Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Fuayesin’nde açılan öğrenci sergisinde kendisini gösterdi. Beğeni ile izlenen sergi açılışında konuşan Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi idarecisi Ufuk Eser, Bölüm öğrencileri ve eğitmen Çilem Coşkun Kesepara’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.