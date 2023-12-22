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Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’nda eğlenceli eğitimler hız kesmeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Toplam 13 branşta 6 farklı tesiste sürdürülen Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’ndan faydalanan 4 bin 200 öğrenci boş zamanlarını sporla dolu bir şekilde değerlendiriyor.

Güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, sportif çocuk atölyesi, tenis, step-aerobik, satranç, yüzme, fitness, taekwondo branşlarını kapsayan Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları; Gebze Alaettin Kurt Stadyumu, Eray Şamdan Spor Salonu, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, İstasyon Bilim Sanat Merkezi, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi ve Sümeyye Boyacı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olmak üzere 6 farklı tesiste öğrencilerine hizmet veriyor.

Kayıtların devam ettiği Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları’na www.Gebze.bel.tr adresinden kayıt yaptırılabilir.