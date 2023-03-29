Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan ayında denetimleri artırarak sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de faaliyet gösteren ekmek fırınları ve kasapları, gıda mühendisi ve veteriner hekim eşliğinde ziyaret eden zabıta ekipleri pide ve ekmek gramajı, fiyat etiketi gibi unsurların yanı sıra hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği gibi hususları da denetliyor.

İlçedeki kasapları da denetleyen Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler etlerin son kullanma tarihi, soğuk hava depolarında muhafaza şartları, kesim tarihleri ile temin edildikleri yer ve müşteriyi aydınlatıcı fiyat listesi olup olmadığı gibi konuları denetliyor.

Denetimlerin süreceğini ifade eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların şikayet, görüş ve öneriler için 0262 642 04 30 ve Alo 174 ihbar numaralarına iletilmesi çağrısında bulunuldu.