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Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri grafiti çalışmasının yanı sıra köprü çevresinde peyzaj düzenleme çalışması da gerçekleştirdi.

Kütahya'da kütüphane ve kültür merkezine inceleme

Kütahya'da kütüphane ve kültür merkezine inceleme

Grafiti çalışmasının etrafı ışıklandıran ekipler adeta görsel bir şölene imza atmış oldu.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin ana arterlerinde farklı noktalarında çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra sanatsal dokunuşlar yapıyor. KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul’u fethinin yıldönümü anısına Tatlıkuyu Köprüsü'nde, ‘İstanbul'un Fethi Temalı’ grafiti çalışması gerçekleştirdi.

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