Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni dönemin ilk tapularını düzenlenen sembolik törenle hak sahiplerine teslim etti. Pelitli ve Cumaköy mahallelerindeki 1.100 hak sahibi tapularına kavuştu.KOCAELİ (İGFA) - Başkan Büyükgöz yeni dönemin ilk tapularını düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze’deki tapu ve mülkiyet sorunlarını çözmeyi sürdürüyor. Göreve geldiği günden itibaren başta kırsal bölgeler olmak üzere mahallelerdeki mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin imar uygulamalarına hız veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tapu teslim törenlerinde hak sahiplerine tapularını teslim ediyor.

SEMBOLİK TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

Kardelen Nikah Salonu’nda düzenlenen törende Pelitli ve Cumaköy Mahallelerindeki hak sahiplerine tapularını teslim eden ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve hak sahibi vatandaşların aileleri katıldı.

BİN YÜZ HAK SAHİBİNE TAPU

1100 hak sahibine tapularının teslim edildiği törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada hak sahiplerine tapularını vermek üzere buluştuk. Tapu ve kadastro müdürlerimiz bu işin gerçekten görünmeyen kahramanları. Gebze’de sessiz devrim yaşanıyor. Ama ne anlama geldiğini hale birçok insanımız farkında değil. Bu kent geçmiş yüz yılda 65 milyon metrekare alan imar uygulamalarına tamamlamış. Ancak son 5 yılda 59 milyon 500 bin metrekare alanın imar uygulamasını bitirip 35 bin insana tapusunu dağıttık.

YENİ BİR GEBZE DOĞACAK

Normalde bugün bin civarı insanımız tapusunu almış olacak. Ancak sembolik olarak burada bulunan vatandaşlarımıza tapularını teslim edeceğiz. Biz bu çalışmaları hukuk savaşlarının sona ermesi, komşu kavgalarının sona ermesi için gerçekleştirdik. Bizlerin hedefi otobanın kuzeyinde doğacak yeni Gebze’yi inşa etmektir. Bulvarlarıyla geniş caddeleriyle orada yeni bir Gebze doğacak” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları takdim edildi.