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Tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin verileceği İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezinin inşa çalışmalarını yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezimizin ilk etabında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yüzde 90’nı tamamlanan merkezimizi hedeflenen süre içerisinde tamamlayacağız inşallah. Merkezimiz tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir yer olacak inşallah. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı

Eski devlet hastanesi ve şuan ki İlçe Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinin bulunduğu alanda hayata geçirilecek Gebze İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi’nin 1. Etabında inşa çalışmalarının yüzde 90’nı tamamlandı.

Kütahya'da Mehmetçikler yemin etti

Kütahya'da Mehmetçikler yemin etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün çalışmaları yakından takip ettiği İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Kompleksinin 1. etabında inşa çalışmalarının yüzde 90’nı tamamlandı. KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin önemli projelerinin başında gelen İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi’nde çalışmalar tam gaz devam ediyor.

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