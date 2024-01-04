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‘İşin Özü Temiz Çalışmak’ sloganıyla ilçenin mahalle, sokak, caddelerinde çalışmalarını 7/24 mesai anlayışıyla hız kesmeden sürdüren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında toplam 119 bin 202 ton evsel atık, 3 bin 655 ton iri hacimli atık ve 9 bin 417 ton moloz atığını bertaraf ettiKOCAELİ (İGFA) -Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geride bıraktığımız 2023 yılında da 7/24 mesai anlayışıyla ilçenin mahallelerinde, sokaklarında ve caddelerinde hijyen ve temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

2023 yılında 429 personeliyle kentin her köşesinde hizmet veren Gebze Belediyesi temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler hizmet sezonu boyunca 17 bin 978 sokak ve caddeyi temizledi. Vatandaşların daha temiz bir Gebze’de yaşamasını hedefleyen Gebze Belediyesi ekipleri ayrıca, 135 camiinin de detaylı bakım ve temizlik çalışmalarını son teknoloji cihazlar ile gerçekleştirdi.

DAHA TEMİZ VE STERİL BİR KENT

Kentin sokak ve caddelerinde bulunan 2 bin 434 çöp konteynerinin bakım ve onarımı yapılırken; yer üstünde kötü koku ve görüntüye neden olan 251 çöp konteyneri de yer altına alındı. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılında toplam 119 bin 202 ton evsel atık, 3 bin 655 ton iri hacimli atık ve 9 bin 417 ton moloz atığı toplanarak bertaraf edildi. Ekipler ayrıca yıl içerisinde 25 adet çevre denetimi çalışması da gerçekleştirdi.