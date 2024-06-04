Kocaeli'de Gebze Belediyesi'nin Haizran ayındaki olağan meclis toplantısına İYİ Partili meclis üyelerinin “Gebze’ye modern bir Cemevi yapılsın” teklifi damga vurdu.Yüksel ERCAN / KOCAELİ (İGFA) - İYİ Partili Gebze belediye meclis üyeleri Birol Elüstü-Zeynep Aslan çapçı ve Umut Aydoğdu tarafından Gebze Belediye Meclisi'nin Haziran ayının olağan meclis toplantısında Cemevi ile ilgili talepler gündeme geldi.

Cem Vakfı Gebze Cemevi, 10 yıldan fazla süredir Gebze Hürriyet Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında, güçlük içerisinde faaliyetini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bu durum Gebze gibi güzide bir kente yakışmamaktadır" dedi.

Cemevinin kendi mülkiyetinde herhangi bir arsa ve bina bulunmamaktadır. Kirayla kalınan yer ise ihtiyaçları karşılamamadıının altı çizilen talepte, "Cemevi halkın destekleriyle ayakta kalmaya çalışmakta ve günümüzün ekonomik şartları da dikkate alındığında kira, ısınma ve sair giderleri karşılamakta zorlanmaktadır. Gebze’de yaşayan Alevi yurttaşlar cenazeleri olduğunda dahi kendi ilçelerindeki Cemevinden değil Darıca ve Çayırova ilçelerindeki Cemevlerinden cenazelerini kaldırmaktadırlar. Ayrıca Anayasa’nın 10.maddesinde: ‘’Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.’’ şeklinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereğince Gebze’de yaşayan Alevi yurttaşların, din ve vicdan hürriyeti çerçevesinde ibadet etme hakkını yerine getirebilmeleri, cenaze törenlerini yapabilmeleri ve diğer kültürel faaliyetlerini yürütebilmeleri için bu kapsamda Gebze’de modern bir Cemevinin inşası zaruridir" görüşlerine yer verildi.