Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları Mevkiinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kaçak imalathane, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek ticari faaliyetten men edildi.

Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından, piyasaya sürülmek üzere çok sayıda sıvı ve toz deterjan ile deterjan yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.