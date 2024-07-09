Gebze Belediyesi'ne bağlı TEmizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gebze’nin tüm mahallelerinde dezenfekte çalışmaları kapsamında ekipler cadde ve sokaklarda bulunan yer üstü ve yer altı çöp konteynerlerini de özel hazırlanan solisyonlarla temizleyerek dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri Gebze genelindeki hijyen ve dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahilinde ara vermeden devam edeceğini bildirdi.