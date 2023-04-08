Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek için ittifak partilerinin Gebze’deki ilçe başkanları bir araya geldi, ardından CHP’li milletvekili aday aday adayları Gebze esnafı ile buluştuKOCAELİ (İGFA) - Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek için Gebze’deki ittifak ortağı partilerin ilçe başkanları, yöneticileri, CHP Kocaeli Milletvekili aday adayları ve vatandaşlar, İşbankası Gebze Şubesi’ne birlikte giderek bağışta bulundu. Kampanya desteğine CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İyi Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Deva Partisi Gebze İlçe Başkanı Ahmet Demirtaş, Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Alican Karakaya, Demokrat Parti Gebze İlçe Başkanı Murat Öngören, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, CHP Kocaeli 28. Dönem Milletvekili aday adayları, Kemal Nişancı, Korkmaz Özdemir, Mustafa Anaç, Murat Kaki, Nail Çiler, Nuray Birinci, Recep Dursun, Sait Aydın, Sevgi Özel Gürlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PAZAR ESNAFI VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Gebze’deki tüm ittifak partilerinin bir araya gelmesi yoğun ilgi ile karşılandı. Bağış kampanyası desteği sonrasında CHP Kocaeli Milletvekili aday adayları Gebze’nin Mevlana Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar alanına giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ekonomik buhranın tezgahlara yansıdığı Pazar alanında esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen aday adaylarına gösterilen ilgi büyük oldu.