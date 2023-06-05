Gebze Belediyesi’nin Denizli Mahallesi’nde düzenlediği ve macera severlerin yoğun ilgi gösterdiği Off-Road Festivali 2 gün süren nefes kesen heyecan dolu yarışların ardından sona erdi. Festivalde dereceye giren ekiplere ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm katılımcılara teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesinin düzenlediği ve macera severlerin yoğun ilgi gösterdiği Off-Road festivali iki gün süren yarışların ardından sona erdi.

Denizli Mahallesi’nde gerçekleştirilen festival 100 off-road aracı ve 60’a yakın takımın katılımıyla gerçekleşti. Off-Road tutkunu sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivali izlemek isteyen vatandaşlar için Gebze Belediyesi, Milli İrade Kent Meydanı ve Gebze Center önünden servis araçları kaldırdı. İki ayrı etaptan oluşan Gebze Off-Road Festivali’nde katılımcılar cumartesi günü ekstrem etabında yarışırken, pazar günü ise hız etabında mücadele etti. Gebze Off-road Festivali’nin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kupa töreninde yaptığı açıklamada, “İnsanlar Gebze’yi dışarıdan sadece sanayinin başkenti olarak tanımlarlar. Ben 2019’dan sonra göreve geldiğimde, ‘Gebze’nin üzerinden bu yaftalamayı kaldıracağız’ dedim.

TARİH VE TURİZM KENTİ GEBZE

Evet, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji kalbi ancak doğal güzellikleri ve tarihi var, turizm alanları var. Bu nedenle Anibal Kavşağı’na yazdığımız afişte tarih ve turizm kenti Gebze dedik, sanayiden hiç bahsetmedik. Neden? Gebze’nin doğasını, tarihini spor imkanlarını da insanlarla tanıştırmak istedik. Bugün yağmur yağması bizleri endişelendirmişti. Ancak burada yarışan arkadaşlarımız bu sporun yağmurla daha keyifli olduğunu söylediklerinde çok mutlu oldum. Böylece Gebze’nin bu spor için iyi bir zemin olduğunu da anlamış olduk. İlk defa yapılıyor olmasına rağmen böyle güzel bir katılımın olması nedeniyle her sporcumuza ve misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara ve takımlara ödüllerini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.