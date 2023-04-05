Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği Gebze Belediyesi ev sahipliğinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Başkan Büyükgöz, “Hep beraber bu farkındalığı hayatımızın 365 gününde sürdürmek üzere bu çabayı ortaya koymalıyız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği Gebze Belediyesi ev sahipliğinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gebze Center Alışveriş Merkezi’nde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Atlı’nın da katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Gebze Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerle devam eden Otizm Farkındalık Günü programında özel çocukların hazırladığı dans gösterileri katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Velilerin ve özel çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Otizmli çocuklarımızın bazıları hafızada bazıları felsefede farklı oluyor ve ortalamaya göre daha yüksek yönleri oluyor. Allah’ın yarattığı hiçbir yaratığa ayrımcı ve seçici davranamayız. Her birisine sahip çıkmak durumundayız. Allah’ın takdirinin, yetkisinin sınırı yok kime ne zaman ne özellik vereceğini biz bilemeyiz. Biz sahip çıkacağız Allah sonunda belki hiç beklemediğimiz bir güzellik verecek” ifadelerini kullandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise konuşmasında, “Bugün burada 2 Nisan Dünya Otizm Günü’nü idrak ediyoruz. Ancak sadece bir gün meselelerin farkında olmak gibi bir lüksümüz yok. Çocuklarımız doğdukları andan itibaren anne babaya emanettir. Bu evlatlarımız bizlere rabbimizin ömür boyu emanetidir. Toplum olarak şunun idrakinde olmamız gerekir. Kim olursa olsun gerektiğinde ona en güzel ihtimamı göstermemiz gerekir. Hep beraber bu farkındalığı hayatımızın 365 gününde sürdürmek üzere bu çabayı ortaya koymalıyız” dedi.