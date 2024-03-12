Gebze Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in başlamasıyla birlikte kentin dört bir yanında birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in başlamasıyla birlikte kentin dört bir yanında birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Gebze Belediyesi, Ramazan ayı boyunca k düzenlediği etkinlikler ile kente yeni bir renk katıyor. ‘Mahallemde Ramazan Şenliği Var’ etkinliği ile çocukları unutulmaz bir Ramazan yaşatmaya hazırlanan Gebze Belediyesi bu vesile ile geleneksel sahne oyunları kültürünü de Ramazan ayı boyunca yaşatmaya devam edecek. Şenlik kapsamında 19 farklı mahallede çocuklar ile buluşacak olan Gebze Belediyesi Karagöz ve Hacivat, Meddah, İbiş ve Maskot gösterileri ile Ramazan-ı Şerif’i şenlendirecek.

MAHALLE MAHALLE PROGRAM LİSTESİ

Saat 16.30 itibari ile başlayacak olan Şenlik programı ise şu şekilde: “13 Mart Çarşamba Günü, Osmanyılmaz Mahallesi İnönü Ortaokulu Bahçesi, 14 Mart Perşembe Günü, Tatlıkuyu Mahallesi Molla Fenari İmam Hatip Lisesi, 17 Mart Pazar Günü, Beylikbağı Mahallesi Fatih İmamhatip Ortaokulu, 18 Mart Pazartesi Günü, Arapçeşme Mahallesi Yunus Emre Ortaokulu, 19 Mart Salı Günü, Köşklüçeşme Mahallesi Orhan Gazi İlkokulu, 20 Mart Çarşamba Günü, İstasyon Mahallesi Bilim Sanat Merkezi Önü, 21 Mart Perşembe Günü, Pelitli Köyü-Molla Fenari Köyü-Cumaköy, 22 Mart Cuma Günü, Mevlana Mahallesi İlker Ağçay İlköğretim Okulu, 23 Mart Cumartesi Günü, Barış Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, 25 Mart Pazartesi Günü, Kirazpınar Mahallesi Alparslan İlkokulu, 26 Mart Salı Günü, Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu, 28 Mart Perşembe Günü, Tavşanlı Muallimköy, 29 Mart Cuma Günü, Ulus Mahallesi Klavuz Gençlik Arkası Otopark, 2 Nisan Salı Günü, Cumhuriyet Mahallesi Ertuğrul Gazi İlkokulu, 3 Nisan Çarşamba Günü, İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak İlkokulu, 4 Nisan Perşembe Günü, Güzeller Mahallesi Dumlupınar İmam Hatip, 5 Nisan Cuma Günü, Yenikent Mahallesi Sultan Ayhan İlkokulu, 6 Nisan Cumartesi Günü, Hürriyet Mahallesi Hürriyet İlkokulu Bahçesi, 7 Nisan Pazar Günü, Sultan Orhan Mahallesi Kroman Çelik İlkokulu Bahçesi.”