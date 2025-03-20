Kocaeli'de Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; şehit aileleri, yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; şehit aileri, yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve Gebze Kaymakamlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye birim müdürleri, STK temsilcileri katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerin yoğun katılım gösterdiği iftar programı Kur’an tilaveti okunmasıyla başladı.

Başkan Zinnur Büyükgöz iftar davetine katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarını tek tek dolaşarak kendileri ile hasbıhal etti.