Yapımı Gebze Belediyesi tarafından üstlenilen Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi inşaatı hızla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Şehit Polis Faruk Aslan’ın adının yaşatılacağı polis merkezinin inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Temeli il ve ilçe protokolünün yanı sıra şehit polis memurunun ailesinin de katılımıyla geçtiğimiz aylarda dualarla atılan Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi’nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda startı verilen polis merkezinin inşa çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No 85 adresinde hızla yükselen ve Beylikbağı bölgesine hizmet verecek olan Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi 900 metrekare kapalı alan ve 1700 metrekare de açık alan üzerinde inşa ediliyor.

İnşa çalışmalarını yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Belediye olarak 2 bin metrekarelik bir arsa temin ettik. Güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Gebze Belediyesi olarak inşaatını da yapmaya başladık. Bunu yaparak kamudaki işbirliğinin de bir örneğini ortaya koymuş oluyoruz. Şehit Faruk Aslan’ın ismini taşıyacak olan polis merkezi ile emniyet güçlerimize Gebze’de daha üst sınıf hizmet sunma imkanı sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.