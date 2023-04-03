Gebze Belediyesi’nden kentin farklı noktalarında estetik dokunuş. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin değişik noktalarında yer alan estetik açıdan olumsuz görüntü teşkil eden trafo binalarını yeniden boyayıp renklendiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1757 Sokak üzerinde bulunan trafo; Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı Kızılelma Göklerde ve TOGG Anadolu Türkiye'nin Otomobili resim ve yazılarıyla süslenerek kent estetiğine uygun hale getirildi.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri kentin diğer noktalarında da estetik çalışmaların devam edeceği bilgisini paylaştı.