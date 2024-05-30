Gebze Belediyesi ilçede hem yeni yollar açıyor hem de asfalt serim çalışmalarıyla yolları konforlu hale getiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi ilçede hem yeni yollar açıyor hem de asfalt serim çalışmalarıyla yolları konforlu hale getiriyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin dört bir yanında yol açma, yol bakım ve asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde Gebze’nin mahallelerinde çalışmalarını sürdüren fen işleri ekipleri, imar uygulamalarının tamamlandığı kırsal mahallelerde yeni yol açma faaliyetlerini sürdürüyor.

138 KİLOMETRE YENİ YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Bugüne kadar kırsal mahalleler başta olmak üzere Gebze’de 138 kilometre yeni imar yolu açan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Fen işleri ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde asfalt çalışmaları kapsamında Gaziler Mahallesi 1788 sokak ve bağlantılarında sıcak asfalt serimi işlemini tamamladı.