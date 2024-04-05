Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan bayramı öncesi ilçede denetimlerini sıklaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Zabıta ekipleri Ramazan bayramı öncesi İlçe genelinde pasta, yufka, tatlı, şekerleme üretim ve satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların sağlık koşullarına uygun bir şekilde üretilmiş gıdaları tüketmelerini sağlamak adına ziyaret ettikleri işletmelerde işyeri ruhsatı, hijyen, fiyat etiketi, ilaçlama belgesi, ürün gramajlarının standartlara uygunluğu, ürünlerin son tüketim tarihleri gibi birçok konuda denetim gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri kurallara uymayan ve eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunarak eksiklerini tamamlamaları için süre verirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 153 ve 0262 642 04 30 numaralı hat aracılığı ile bildirmeleri çağrısında bulundu.