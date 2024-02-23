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Kocaeli Büyükşehir, “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” kapsamında Gebze’de yeni bir merkezi daha hizmete aldı.KOCAELİ (İGFA) - Her alanda olduğu gibi kadınlara yönelik düzenlediği etkinlik ve faaliyetlerle anneleri aktif hayatın içinde tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar düzenlediği programlarla yüzleri güldürmeye devam ediyor. “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” ile kent genelinde her yaştan anneye yeni nefes alanları açan Büyükşehir, bu bağlamda Gebze’de yeni bir merkezi daha hizmete aldı. Kılavuz Gençlik Merkezi içinde kurulan alanlar, Gebzeli annelere aktif hayatın bir parçası olabilmeleri için önemli fırsatlar sunacak.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Büyükşehir’in Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda anneler, çocukları ile eğlenceli ve eğitici dakikalar geçirdi. Programa katılarak kadınların ve çocukların heyecanına ortak olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, anne şehir projesinin önemine vurgu yaparak projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükgöz konuşmasının ardından Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç ile birlikte atölyeleri gezdi, çocuklar ile fotoğraf çektirdi.

GEBZELİ ANNELER BECERİLERİNİ SERGİLİYOR

Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde yapılan etkinliklerde çocukların gelişimine katkı sağlayan oyunlar ve atölyeler gerçekleştiriliyor. Eğlenceli atletizm ve bedenden oyuna ile keyifli vakit geçiren minikler ritim duygusu ve duyma yeteneğini kapsayan oyunlara da tabi tutuluyor. Kadınlar ise “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” çerçevesinde hem spor yapma imkânı buluyor, hem de katılım sağladıkları etkinliklerde hoşça vakit geçiriyor. Anne şehir katılımcıları, çocukları atölyelerde iken marifetli eller atölyesinde bez çanta boyama, tuğralı bileklik ve boncuk anahtarlık yapımı etkinliklerinde becerilerini sergiliyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ ÜCRETSİZ HİZMET

Haftanın 3 günü şeklinde belirlenen hizmetlerde fiziksel aktivite, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog hizmetleri, yetişkin ve aile hobi atölyeleri ücretsiz olarak veriliyor. 4- 6 yaş arası okul öncesi eğitim sınıfları ve anne yanı sınıflarının da hizmet verdiği Anne Şehir Projesi hakkında bilgi almak isteyenler 0262 318 27 25 numaralı telefonu arayabilir.