Gebze Belediyesi’nden eğitime destek. Gebze Belediyesi, Gebzeli gençlerin ve çocukların eğitimlerine destek olmayı sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bilim sanat merkezlerinde başlatılan destek eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

Arapçeşme, Beylikbağı ve İstasyon bilim sanat merkezleri bünyesinde başlatılan ücretsiz kurslarda 3, 4, 5 ve 6. sınıflara yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce dersleri veriliyor. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri verilen eğitime destek kurslarına katılan çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de derslerini pekiştiriyor.

Gebze Belediyesi yetkilileri eğitime destek kurslarının ara vermeden sürdürüleceği bilgisini paylaştı.