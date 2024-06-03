Bunlar da ilginizi çekebilir

Seyyahların dili ile Mardin Kalesi

Seyyahların dili ile Mardin Kalesi

Gebzeli öğrenciler sınavlara, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere armağanı olan kent merkezindeki 10 katlı Güzide Gençlik Merkezi’nde hazırlanıyor. KOCAELİ (İGFA) - Gebze’nin gençleri, yaklaşan sınavlara ‘Güzide’de hazırlanıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı olan kent merkezindeki 10 katlı Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitim ve kültür faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.