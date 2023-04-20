Gebze Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle Gebzeli öğrenciler, Dünyanın ilk SİHA Gemisi olan yerli ve milli TCG Anadolu’yu ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle Gebzeli öğrenciler, Dünyanın ilk SİHA Gemisi olan yerli ve milli TCG Anadolu’yu ziyaret etti.

Üç farklı liseden seçilen öğrencilerin katılım gösterdiği etkinlikte İstanbul Sarayburnu’nda bulunan Dünyanın ilk SİHA Gemisi olan yerli ve milli TCG Anadolu isimli savaş gemisini ziyaret edildi.

Hafta başı ziyarete açılan TCG Anadolu Gemisi’ni gezen ve gemiye dair bilgi alan Gebzeli öğrencilerin etkinliğe ilgisi ise yoğundu.

Gemi içerisinde bulunan, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’nın yanı sıra İHA, SİHA ve helikopterleri de yakından görme şansı elde eden öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.