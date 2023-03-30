Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Buluşmaları toplantılarında Gebzeli hemşerileriyle bir araya geliyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Buluşmaları’na devam ediyor. Gebzeli hemşerilerini Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi fuaye alanında ağırlayan Başkan Büyükgöz; hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerin yanı sıra talepleri de ilk elden dinliyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gönül Belediyeciliği şiarıyla göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı Halk Buluşmalarında halkın istek talep görüş ve önerilerini bizzat dinleyerek vatandaşın talep ve sorunlarına çözüm sunuyor.

Vatandaşın isteklerine en hızlı şekilde cevap vermeyi önemseyen Başkan Büyükgöz, vatandaşla birebir ilgilenerek çözüme ilişkin ilgili talimatlarını ilgili birim müdürlerine iletiyor.