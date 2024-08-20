Gebze Belediyesi’nin çocuklar için hizmete açtığı ücretsiz yaz okulunda eğitimler 30 farklı branşta hız kesmeden devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Gebze’nin en eğlenceli okulunda eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi’nin çocuklar için her yaz döneminde hizmete açtığı yaz okulunda eğitimler sürüyor. Bu sene 30 farklı branşta ve 17 farklı spor kompleksinde eğitimlerin devam ettiği Gebze Belediyesi Yaz Okulundaki kurslara katılan çocuklara alanında uzman usta eğiticiler destek oluyor.

30 FARKLI BRANŞTA ÜCRETSİZ EĞİTİMLER

Ücretsiz eğitimlerin verildiği Gebze Belediyesi Yaz Okulunda Futbol, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Masa Tenisi, Tenis, Okçuluk, Güreş, Binicilik, Satranç, Ebru, Resim, Zeka Oyunları gibi branşlarda eğitim gören öğrenciler 2 aylık dönem içerisinde ilgi ve becerilerine göre yönlendirilerek yaz aylarını dolu dolu geçiriyor. 8 bin 306 öğrencinin farklı branşlarda eğlenerek becerilerini geliştirdiği Gebze Belediyesi Yaz Okulu’nda eğitimler 1 Eylül tarihine kadar sürecek.