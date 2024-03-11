Bunlar da ilginizi çekebilir

Rakibini farklı mağlup ederek adını play-off’a yazdıran Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı’nı ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “En başta söylemiştik; hedefimiz Efeler Ligi diye… Şimdi play-off’tayız. Sevinçliyiz, gururluyuz. Voleybol 1. Liginde topladığı puanlarla play-off oynama hakkı kazanan Gebze Belediyesi Erkekler Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ligde oynadığı 20 maçta elde ettiği 13 galibiyetle 41 puan toplayarak 14-16 Mart tarihleri arasında Konya’da oynanacak Efeler Ligi’ne yükselme mücadelesinde play-off yarı final 1. grubunda Depsaş Enerji Spor,Erzin Narenciyesi Yeşilkent Spor, Milas Belediye Spor ile karşılaşacak.

Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol takımı başarıya doymuyor. Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı ligdeki rakibi Tarım Kredi Gençliğini 3-0 mağlup ederek adını play-off’a yazdırdı. KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Spor Kulübü’nün Voleybol takımı başarıya doymuyor. TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Ligi A Grubu’nda Gebze’yi başarıyla temsil eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı son olarak ligdeki rakibi Tarım Kredi Gençliğini 3-0 mağlup ederek adını play-off’a yazdırdı.

Erciyes Cup'ın şampiyonları belli oldu

Erciyes Cup'ın şampiyonları belli oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.