Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan başlatılan çalışmalarda gece görüşlü helikopterler de aralıksız görev yapıyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili olay yerinden son bilgileri paylaştı.

Çanakkale’de gece görev yapabilen helikopterlerin aralıksız sorti gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yumaklı, "Kara ekiplerimiz cansiparane mücadele ediyor. Orman teşkilatımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sahadadır. Durmadan, yorulmadan alevlerle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenin 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın dolayısıyla 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çanakkale Valiliği ise, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösteren yangına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

Yangınla mücadele devam ediyor.

Bölgede çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. İnsanlarımız, ormanlarımız ve içinde yaşayan canlılarımız için bu zor günün gecesinin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. ???????? pic.twitter.com/ANlQ1ER4Iu — Çanakkale Belediyesi (@ckalebelediye) August 22, 2023

Yangın dolayısıyla tahliye edilen yerleşim yeri sayısının 9'a yükseldiği, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'nin de boşaltıldığı öğrenildi.