Sakarya Bisiklet Festivali gecenin sessizliğinde nefes kesen bir yarışa sahne oldu. Adrenalin dolu MTB Night Cup’ta dünyanın en yetenekli pedalları zorlu parkurları adeta bir fırtına gibi geçti. Podyumda ise yine Türk bayrağı dalgalandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen Sakarya Bike Fest (Sakarya Bike Fest) ile heyecanı zirveye taşıyor.

Dünyanın en prestijli yarışlarına ev sahipliği yapan festivalde bugün Tour Of Sakarya’nın ardından dağ bisikleti yarışı alanında en heyecanlı yarışlardan biri olan MTB Night Cup koşuldu.

Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içerisindeki dağ parkurunda gecenin sessizliği nefes kesen bir mücadeleyle bozuldu.

İçerisinde taşlı, engebe, çamur geçişleri ve köprü engelleri bulunan vadi içerisindeki toplam 14 kilometrelik dağ parkurunda şampiyon pedallar elit erkek, elit kadın, elit erkek çocuk, elit kadın çocuk olmak üzere 4 farklı kategoride yarıştı.

Elit erkeklerde 8 tur dönen 15 sporcu arasından en iyi dereceyi yapan Belçikalı De FroıdmontPıerre birinci olurken, elit kadınlarda ise yine Belçikalı pedal DetıllexEmelıne ilk sıraya yerleşti. Çocuk erkek kategorisinde ise Çınar Serdaroğlu ile çocuk kadın kategorisinde Nisanur Acar birinci oldu ve Türkiye’ye önemli bir gurur yaşattı.

Yapılan dereceler ve zamanlama şöyle:

Men Elit 1. De FroıdmontPıerre / Belçika / 01:21:48

2. VandersteenJarne / Belçika / 01.22.133.

3. Fox Sam / Avustralya/ 01:23:09

Women Elite 1. DetıllexEmelıne / Belçika / 01:15:34

2. RodriguezSuarezErika/ Meksika / 01:20:57

3. SherstıukMarıa/ Ukrayna / 01:21:50

Men Junior 1. Serdaroğlu Çınar / Türkiye / Başkent Bisiklet / 01:03:09

2. Şekerci Hamdi / Türkiye / TaşkentS.K / 01:04:08

3. Ekici Abdullah/ Türkiye / Nilüfer Bld. /01:06:46

WomenJunior 1.Acar Nisanur/ Türkiye/ İnegölBld. / 0:58:51

Tour Of Sakarya’da heyecan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapılacak son etapta coşkuya dönüşecek. Sakaryalılar, yarış sonrasında İkilem Grubu’nun ücretsiz halk konserinde buluşacak

İŞTE DETAYLI YARIŞ/ETKİNLİK TAKVİMİ

19 Mayıs 16.00-19.25 Tour of Sakarya Etap 3 Start 19.30-20.00 Tour of Sakarya Etap 3 Ödül Töreni

21.00-22.00 İkilem Konseri

26 Mayıs 16.00-17.00 FinalsWomenand Men – UCI XCE World Cup (MTB Eliminatör Dünya Kupası) 17.15-17.40 Seremoni