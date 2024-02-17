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Jandar ve polis ekipleri şüpheli şahısları yakamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yaralanan 2 kişi önce Yığılca Devlet hastanesine ardından Düzce üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesine kaldırıldı.

Çevrediki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kavgada 2 kişi pompalı tüfek ile yaralandı. Olayı gerçekleştiren İ.E, Ö.F ve diğer kişi olay yerinden araçları ile uzaklaştı.

Düzce'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Sefer DEMİR - DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Yığılca İlçesine bağlı Yeniyer Köyünde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.

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