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Türk müziğinin önemli isimlerinden sanatçı Nazan Öncel “Kara Plak” ile sevenleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Üç dakikaya sığdırdığı hikâyelerin temsilcisi olarak şarkılarıyla nice nesiller yetiştiren ve müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Nazan Öncel Durum Şarkıları’ndan sonra KARA PLAK / Geceye Bir Şarkı albümüyle, sevenlerinin yüreğine serin sular serpti. KARA PLAK kapak çalışması ressam Arslan Eroğlu’nun suluboya fırçasından çıkarken Janti Hamit, Erman Arda ve Nazan Öncel düzenlemesiyle 10 temiz şarkıya imza atarak, her ruha dokunacak bir iş çıkardı.

Usta sanatçı Nazan Öncel “Kara Plak” albümünün ilk klip çalışması için Söz ve Bestesi Nazan Öncel’e, düzenlemesi Erman Arda’ya ait ‘Esme’ şarkısı için yönetmen Ali Necati Kumcuoğlu ile çalışarak başka bir ilke imza attı.

Dmc etiketiyle müzikseverlerle buluşan “Kara Plak” albümünde yer alan şarkılar sırasıyla ‘Esme , Kara Plak , Gurur Çıkmazı , Cihangir’deyim Gel, Aslanım, Amacın Ne, Anne Ben İnsan Oldum, Köprü Altı , İki Aylak , İmdat. Sosyal Medya’da yaptığı duyarlı paylaşımları ile her daim öncülük yapan ve elini kalbine koyan sanatçı sıfır makyajla fotoğraf çekimi yaparak Filistin halkının zor günlerindeki yürek dağlayan acılarına karşı duyarlı davranış sergilemiştir.