Gelir İdaresi Başkanlığı, 18 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/3 Geçici Vergi dönemine ilişkin Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini uzattı.ANKARA (İGFA) - Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin 2024 III. Geçici Vergi Dönemine yönelik Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 22 Kasım Cuma gününe uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar'ın imzasıyla yayımlanan Vergi Usul Sirküleri'ne göre 18 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken beyannameler ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı duyuruldu.

Bayrakdar, söz konusu uzatmanın ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihinin 18 Kasım 2024 Pazartesi günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsadığının altını çizdi.