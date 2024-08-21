Genellikle mide bulantısı denildiğinde akla ilk olarak yiyecek ya da içecekler geliyor fakat psikolojik etkenler de mide bulantısının önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Stres ve kaygı gibi duygusal durumlar ve sinirlilik hali fizyolojik reaksiyonlara yol açarak mide bulantısına neden olabiliyor.BURSA (İGFA) - Uzmanlar, kişinin duygularını ifade edememesinin ya da bastırmasının fiziksel rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Duygusal durumların yoğun olduğu anlarda vücut tepki olarak mide bulantısı geliştirebiliyor. Uzmanlar, mide bulantısının özellikle stres altında daha belirgin hale geldiği dile getiriyor.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMAK ÖNEMLİ

Uzmanlar, strese bağlı mide bulantısının önüne geçmek için stres yönetimi tekniklerinin uygulanması ve kişinin kendini rahatlatabileceği aktivitelerle ilgilenmesini öneriyor. Duyguların da bastırılmadan, uygun yollarla ifade edilmesinin bu tür fizyolojik tepkilerin azaltılmasında etkili olduğunu kaydeden uzmanlar, psikolojik nedenlerle oluşan mide bulantılarının, fiziksel nedenlerle oluşanlardan ayırt edilebilmesi ve uygun bir tedavi planı oluşturulabilmesi için psikolojik destek almanın bu süreçte faydalı olabileceği ifade ediyor.