20 binden fazla üyesi bulunan Gençlik ve Eğitim Derneği (GEDER) depremden en fazla etkilenen illerden Malatya’da 500 gönüllüsüyle yardım çalışması yürüttü. Derneğin Başkanı Ahmet Bayduz, yardım ve sosyal sorumluk projelerinin yanı sıra meslek edindirme kursları gibi birçok alanda bine yakın proje gerçekleştirdiklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz depremin ilk gününden bu yana 500 kişilik gönüllü ekipleriyle sahada yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Dernekten yapılan açıklamada 500 kişilik Vefa Grubu gönüllüsüyle Malatya’daki depremzedelere ilaç, gıda, battaniye, ısıtıcı ve kıyafet yardımı yapıldığı duyuruldu.

Yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Genel Başkan Ahmet Bayduz, 2 seyyar eczane aracı ile depremin ilk gününden itibaren Malatya ve ilçelerinde ilaç dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sosyal medya aracılığı ile çağrı merkezimize ulaşan herkese bulunduğu konuma kadar ilaçlar ulaştırıldı. Gönüllü sağlık ekibimiz depremin ilk gününden itibaren aktif bir şekilde görev aldı. İl dışından ayarlanan özel cenaze aracı ile definlerini şehir dışında veya ilçelerde gerçekleştirmek isteyenlere hizmet verdik. Yoğun kar yağışının olduğu depremin ilk günü ulaşabildiğimiz herkese battaniye, gıda ve suyu ulaştırdık" dedi.

Derneğin 20 binden fazla üyesi olduğunu belirten Bayduz, “Gençlik ve Eğitim Derneği’nin merkezi Malatya olup 20 binden fazla üyesi ve 25 üniversite de öğrenci topluluğu ve kulübü bulunuyor.. Dernek olarak yardım projeleri, sosyal sorumluk projeleri, meslek edindirme kursları gibi birçok alanda bine yakın proje gerçekleştirdik. Gençlik ve Eğitim Derneği'nin en büyük amaçlarından biride toplumu birbirine kaynaştırmak, toplumu birbirine yakınlaştırmak, ön yargı dan uzak ve setleri yıkan bir sivil toplum kuruluşu olmasıdır” ifadelerini kullandı.