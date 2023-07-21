Denizli’nin Çameli ilçesinin Yaylacık Dağı mevkiinde düzenlenen 9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası Organizasyonu, GEKA’nın destek verdiği Hava Sporları Merkezi Projesi’nin lansmanıyla start aldı.DENİZLİ (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA, “Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı” kapsamındaki odak ilçelerden Çameli’nin bilinirliğinin ulusal ve uluslararası ölçekte artırılması amacıyla proje desteklerinden tanıtım ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok çalışmaya imza atıyor.

Çameli 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası Organizasyonu Denizli Valiliği, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi, Çameli Yerel Eylem Grubu, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Organizasyonu, Dünya Hava Sporları Federasyonu ve GEKA iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Organizasyona 22 ülkeden 85 sporcu katılıyor. Çameli, 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası organizasyonunda, proje kapsamında düzenlenen alanlar kullanılırken yarışma süresince sporcular, yine Ajans desteği ile hayata geçirilen Çameli Taş Konaklar’da konaklayacaklar.

Organizasyonun başladığı Yaylacık Dağı’nda GEKA’nın desteklediği ve Çameli Belediyesi’nin yürüttüğü “Çameli Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı Projesi”nin lansmanı gerçekleştirildi. Yaylacık Dağı’nda mevcut altyapının iyileştirilerek rekreasyon alanının dönüştürüldüğü proje ile Çameli’ye uluslararası standartlarda yamaç paraşütü pist alanının olduğu Hava Sporları Merkezi kazandırıldı.

Çameli Belediyesi'nin başvuru sahibi olduğu “Çameli Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı Projesi” GEKA’nın 2020 yılında yürüttüğü “Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanarak yürütüldü.

Proje kapsamında, Yaylacık Dağı Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı ile Karadağ Yamaç Paraşütü Eğitim pisti hayata geçirildi. Yaylacık Dağı’nda 100 kişilik tribün, 40 kişilik kapalı 160 kişilik açık alanlı restoran, seyir terası, engellilerinde kullanacağı şekilde kadın, erkek wc kullanıma açıldı. Ayrıca, 4000 m² take off pist ve 2,4 km pist yolu da Yaylacık Dağı’ndaki Hava Sporları Merkezi’ne kazandırıldı.

Projenin bir diğer ayağı olan Karadağ Yamaç Paraşütü Eğitim Alanı’nda ise 50 metre pisti, yağmur barınağı, 150 metre pistinde 27 m² dershane, engellilerinde kullanacağı şekilde kadın, erkek wc ve seyir terası yapımı gerçekleştirildi. Karadağ Yamaç Paraşütü Eğitim Alanı’nda 460 metre yaya yolu ve 350 metre pistinde kafeterya yapımı devam ederken söz konusu yapıların Ekim 2023 tarihinde tamamlanması bekleniyor.