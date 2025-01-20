Geleceğe Adımlar Derneği, kuruluşunun 5. yıl dönümünü “Eğitimde Fırsat Eşitliği” paneli ile kutladı. 18 Ocak Cumartesi günü Facebook İstasyon'da gerçekleşen etkinlikte, desteklenen okullardaki öğrencilerin resimlerinden oluşan bir sergi de yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Beşinci yaşına giren Geleceğe Adımlar Derneği , yıl dönümünü kutlamak için derneğin gönüllülerinin, paydaşlarının ve destekleyicilerinin katılımı ile Facebook İstasyon'da “Eğitimde Fırsat Eşitliği” isimli bir panel düzenledi. Eğitim ve sivil toplum dünyasından birçok önemli ismin konuşma yaptığı panelde, derneğin bugüne kadar yarattığı etki ve gelecek hedefleri de paylaşıldı. Etkinlikte, derneğin beşinci yılına özel hazırlanmış bir resim sergisi de panelin ardından katılımcılar ile buluştu. Derneğin eğitim verdiği okullardaki öğrencilerin resimlerinden oluşan bu sergi, büyük bir ilgiyle karşılandı.



Açılış konuşmasının ardından söz alan Geleceğe Adımlar Derneği Kurucu Başkanı Elif Görgülü: “Derneğimizin 5. Yılını kutluyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. “Bütün ümidim gençliktedir” diye boşuna söylemedi Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk. Onun açtığı yolda gösterdiği hedefe yürüyünce Geleceğe Adımlar doğdu. 13 Ocak 2020'de Mardin'de bir hayalle başlayan Geleceğe Adımlar bu yıl 5 yaşında. 12 kişi olarak bir hayalle çıktığımız bu yola bugün kocaman bir aile olarak devam ediyoruz. Bu 5 yıl içinde 2500 ortaokul öğrencisi çocuğumuza dokunmuş olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz.



Geleceğe Adımlar inançla heyecanın birleştiği bir hayalin gerçek olma hikayesidir. Hayallerimiz rüzgar oldu, becerilerimiz yelken, bize destek veren bağışçılarımız deniz oldu, hedeflerimiz ise rotamız, o da daha mutlu çocuklar, daha iyi bir Dünya. Eğitim adına sorunun değil çözümün bir parçası olmak için yola çıkmıştık. Konuşanlardan değil üretenlerden, iş yapanlardan olmaktı hedefimiz. Düşlerimize güvendik, kalbimize güvendik ve hikayemize güvendik. Daha nice yıllarımızda sevgi ve iyilikte, hoşgörü ve dayanışmada buluşmak üzere bize inanan, güvenen, desteğini esirgemeyen tüm güzel insanlar iyi ki varsınız. Sizler sayesinde güzel günler göreceğiz” dedi.