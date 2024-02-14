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Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’nın yazılımcı yeteneklerini keşfettiği “Yazılım Park” projesi için yeni dönem kayıtlarını açtı. Yazılım alanında yeniliklerin yakalanması ve geleceğin yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi için gençlere önemli bir fırsat sunuldu. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri başvurularını www.yazilimpark.sakarya.bel.tr adresinden yapabiliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yazılım anlamında tüm güncel teknolojileri yakından takip ederek yetenekli gençlerin önünü açıyor. Türkiye çapında yenilikçi, inovatif ve faydalı hizmetlere kapı aralayan Büyükşehir, Yazılım Park projesiyle Türkiye’de önemli bir örnek oldu. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) yazılım öğrenimi gören genç neslin becerilerini sergileme imkânı bulduğu Yazılım Park yeni dönem kayıtlarını açtı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi, 10 hafta sürecek olan yazılım eğitimleri için kayıtların 7 Şubat’ta başladığını ve başvuru sürecinin 18 Şubat’a kadar devam edeceğini belirtti. Yapılacak olan başvurular ise 19-25 Şubat tarihleri arasında heyet tarafından değerlendirilecek. Bu aşamanın sonrasında ise eğitimler 26 Şubat-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt başvuru formuna www.yazilimpark.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

1 MİLYON GENÇ YAZILIMCI

Yapılan açıklamada, “Gençlere ışık olacak Yazılım Park Projemiz için yeni dönem heyecanı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ‘1 Milyon Genç Yazılımcı’ projesinin bir parçası olan Yazılım Park, teknolojiyi hızlı bir ivmeyle işliyor, Sakarya’yı yenilikçi geleceğe taşıyor. Tüm gençlerimizi kendilerini keşfetmek ve projelerimizde yer almak için başvuru yapmaya davet ediyoruz” denildi.