Beylikdüzü Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki ibadethaneler ile şehitlikler ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları titizlikle yürütülerek bayrama hazır hale getirildi. Vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her gününü bayram tadında yaşayan bir kent için durmaksızın çalışmaya, yarının öncüsü olacak projeleri kentimize kazandırmaya ve geleceğe umut olmaya devam ediyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hijyenik, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde bir bayram geçirebilmesi adına tüm çalışmaları titizlikle yürüten ekipler, ilçedeki şehitlikler ve mezarlıkların çevresinde temizlik çalışmaları yaptı. Ayrıca Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ilçedeki ibadethanelerde hummalı bir temizlik ve hijyen çalışması da gerçekleştirilerek, ibadet ve bayramlaşmaya hazır hale getirildi. Öte yandan arife günü Beylikdüzü’nde bulunan Yakuplu, Gürpınar, Kavaklı Eski ve Yeni Mezarlıklarında Kur’an-ı Kerim okutuldu. Öte yandan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise arife gününde ilçedeki mezarlıkları ziyaret ederek vatandaşlara başsağlığı diledi.

“BU BAYRAMDA DA İHTİYAÇ SAHİBİ TÜM KOMŞULARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Bayramların sevginin, barışın, hoşgörünün, yardımlaşmanın ve dayanışmanın vesilesi olduğunu vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bir bayrama daha hep birlikte kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar bizi biz yapar. Sevgiyle, neşeyle, umutla kucaklaştırır ve sofralarımızı bereketlendirir. Beylikdüzü Belediyesi olarak her gününü bayram tadında yaşayan bir kent için durmaksızın çalışmaya, yarının öncüsü olacak projeleri kentimize kazandırmaya ve geleceğe umut olmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Başkan Çalık, vatandaşların Kurban Bayramı’nı da tebrik ederek, “Bu bayramda da yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla kurban eti bağışlarınızı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için yanınızdayız. 16 - 19 Haziran tarihleri arasında kurban bağışlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu dayanışmayı hep birlikte büyütelim ve paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım. Kurban bayramının memleketimize huzur, bereket, barış; evlerimize sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. İyi Bayramlar Beylikdüzü, iyi Bayramlar Türkiye” şeklinde konuştu.