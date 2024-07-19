Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, üniversitelerden staj için gelen öğrencilere ateşle zorlu mücadeleyi öğreterek, en zorlu görevlerin üstesinden nasıl gelindiğini uygulamalı olarak gösteriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çok yönlü sürdürdüğü eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Programlar kapsamında Türkiye genelindekiüniversitelerde eğitimlerine devam eden stajyer, mesleği öğrenmek için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na geliyor.

Merkezde bulunan grup amirliği ve şehir genelindeki tüm birimlerde mesleğin tüm detaylarını uygulamalı şekilde görme fırsatı bulan öğrenciler, Sakarya’nın itfaiye erlerinin ateşle mücadelesine yakından şahitlik ediyor.

Afet Yönetimi ve Acil Yardım programları ile İtfaiyecilik ve Sivil Savunma Bölümüöğrencilerine verilen eğitimlerde,5 günlük “temel itfaiyeci er eğitimi” yer alıyor.

Eğitimlerde ayrıca grup ve müfrezelerde kontrollü şekilde görevlendirilen geleceğin itfaiye erleri,kişisel becerilerini ve tecrübelerini artırarak birer ateş savaşçısı olmak için hazırlanıyor.

Yetişen yeni erler, gelecekte yangında, afette ve yaşanabilecek tüm kazalarda insanların hayatını kurtaracak ve ateşle mücadele ederek 85 milyonun hem canını, cennet doğasının korumak için ter dökecek.

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü eğitim birimi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde 2024 yılının başından bugüne kadar 7 öğrenciye 4 aylık mesleki gelişim stajı, 34 öğrenciye ise bir aylık yaz stajı olmak üzere toplam 41 öğrenciye eğitimler verildi.