Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 3. Bilim ve Kültür Şenliği’nde hizmet verdiği sektörü, yenilikçi teknolojilerini ve sosyal sorumluluk projelerini tanıtan elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, üniversitenin “İşletmede Mesleki Eğitim” programı kapsamındabeş öğrenciye staj imkânı sunarken şenlik sırasında da öğrencilerden iş başvurularını aldı.BİLECİK (İGFA) - OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile kurduğumuz güçlü bağ hem sektörümüzün gelişimine hem gençlerimizin geleceğine katkı sağlıyor.” dedi.

Özel sektör-akademi iş birliğiyle genç yetenekleri sektöre kazandırmayı hedefleyen Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) bu kapsamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile çeşitli iş birliklerine imza atıyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 3. Bilim ve Kültür Şenliği’ne katılan OEDAŞ aynı zamanda üniversitenin İşletmede Mesleki Eğitim (İME) programında yer alarak öğrencilere staj olanağı sağlıyor.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE TEKNOLOJİ YOLCULUĞU

OEDAŞ iki gün süren şenlikte, başta öğrenciler olmak üzere katılımcılara enerji sektörü hakkında bilgi verdi. Arıza tespit aracı, dron gibi teknolojik sistemlerin bakım-onarım gibi çalışmalardaki kullanımı hakkında bilgi veren OEDAŞ yetkilileri, şirketin ulusal-uluslararası ödüllere sahip Can Dostlar, Enerjimiz Eşit, Radyo Frekans Emisyonları ile Kısmi Deşarj Tespiti gibi projelerini de anlattı. OEDAŞ’ın standında geçmişten günümüze kullanılan elektrik ölçüm araçları ve sayaçların sergilenmesi, katılımcıları keyifli bir yolculuğa çıkarırken teknolojinin geldiği noktayı da gözler önüne serdi. OEDAŞ İnsan Kaynakları departmanı ise şenlik boyunca üniversiteli gençlere şirket ve sektör hakkında bilgi verirken iş başvurusu taleplerini aldı.

OKULDAKİ EĞİTİM SAHADA PEKİŞTİRİLİYOR

OEDAŞ ayrıca, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İME programında da yer alarak üniversitenin beş öğrencisine OEDAŞ Bilecik İl Müdürlüğü’nde staj yapma imkânı sunuyor. Halihazırda devam eden ve toplam dört ay sürecek staj boyuncaöğrenciler, yatırım, proje takip, dağıtım hizmetleri ve sistem işletme gibi farklı birimlerde çalışıyor. Öğrenciler ayrıca yatırım etüt çalışmaları, enerji müsaadesi kontrolleri ve saha çalışmalarında da gözlemci olarak bulunuyor.

MUZAFFER YALÇIN: “SEKTÖRÜMÜZE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI KAZANDIRIYORUZ”

Bilecik’te özel sektör-akademi iş birliği açısından başarılı bir örnek teşkil ettiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Üniversitelerle kurduğumuz iş birlikleri, sektöre genç ve nitelikli insan kaynağı kazandırmak açısından büyük önem taşıyor. Sadece iş hayatına adım attıklarında değil, eğitim hayatlarından itibaren kariyer yolculuklarının her aşamasında gençlerimizin yanında olmayı önemsiyoruz. Bu çerçevede İME programı ile öğrencilere teorik bilgilerini sahada pratiğe dökme fırsatı sunarken Bilim ve Kültür Şenliği ile de şirketimizi ve sektörümüzü yakından tanımalarını sağlıyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetimine de bu vizyoner yaklaşımları ve iş birliklerine açık olmaları nedeniyleteşekkür ediyoruz. Üniversite ile kurduğumuz bu güçlü bağ hem sektörümüzün gelişimine hem gençlerimizin geleceğine katkı sunuyor.”dedi.

