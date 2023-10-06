Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kudüs Çalışma Grubu, TRT tarafından düzenlenen “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda dijital yayıncılık kategorisinde internet sitesi alanında birincilik ödülünün sahibi oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Çalışma Grubu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda internet sitesi alanında birincilik elde etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın da katıldığı TRT Ankara Arı Stüdyosu’nda düzenlenen ödül töreninde Kudüs Çalışma Grubu adına ödülü üniversite öğrencisi Beytullah Aydoğan aldı.

Aydoğan, elde edilen başarı dolayısıyla büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Süreç boyunca bizden desteklerini hiç esirgemeyen Uğur İbrahim Altay Başkanımıza ve Konya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim. Bizler, Kudüs Çalışma Grubu olarak Filistin ve Kudüs özelinde yaşanan siyasi ve sosyal olayları objektif bir dille ve günümüz teknolojilerini kullanarak sizlere sunma gayreti içindeyiz. Ben de bu gayreti güden Kudüs Çalışma Grubu’nun bir ferdi olarak bu kıymetli ödülü bütün ekip arkadaşlarım adına alıyorum.” dedi.

BAŞKAN ALTAY ÖDÜL ALAN GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Türkiye’nin en önemli kurumlarından olan biri TRT’den alınan ödülün Konya için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Kudüs Çalışma Grubu, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2022 Ekim ayında 76 gönüllü üniversite öğrencisi tarafından kuruldu ve Konya’da Kudüs ile ilgili çeşitli eğitimler aldıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kudüs’e ziyarette bulundu.

Kudüs’ten döndükten sonra da aynı özveri ile çalışmalarına devam eden Kudüs Çalışma Grubu, Kudüs ve Filistin özelinde insani diplomasi ve insan hakları ihlalleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin farklı dallarında araştırmalar, ortaokul ve lise öğrencilerinin bilinçlendirilmesi kapsamında eğitimler, Kudüs’e dair projeler ve bilimsel çalışmalar yapıyor.

Çalışmalara katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvuruları Konya Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi’nde (KADEME) alınıyor.